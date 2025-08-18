晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平棒打達比修、貝茲關鍵致勝轟！ 宇宙道奇霸氣橫掃教士

2025/08/18 07:59

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士3系列賽最終戰，道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts）在8下敲出致勝轟，率隊以5：4拿下勝利，系列賽完成橫掃。

道奇開路先鋒大谷翔平首打席敲安狙擊「賢拜」達比修有，帶動球隊攻勢，接著在1出局一二壘有人時，佛里曼（Freddie Freeman）夯出3分砲先馳得點，之後帕赫斯（Andy Pages）也跟進開轟，道奇鯨吞4分大局。

達比修有今天先發4局退場，挨2轟丟4分，投出5三振、2保送，原本是敗投候選人，後續靠打線扳平戰局逃敗；道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投5局猛飆8K，失掉2分，此役無關勝敗。

貝茲致勝轟。（法新社）貝茲致勝轟。（法新社）

教士3上破蛋後，接著在5、6、8局各添1分，將比數扳成4：4平手。被追平的道奇8下有所回應，老大哥貝茲挺身而出，棒打教士守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez），掃出左外野陽春蛋超前比分，最終道奇就靠著貝茲的致勝轟1分險勝。

道奇牛棚左投費西亞（Alex Vesia）後援1.2局無失分，摘下勝投。大谷翔平全場4打數敲1安，跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率0.283。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中