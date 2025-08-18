MLB》大谷翔平棒打達比修、貝茲關鍵致勝轟！ 宇宙道奇霸氣橫掃教士

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士3系列賽最終戰，道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts）在8下敲出致勝轟，率隊以5：4拿下勝利，系列賽完成橫掃。

道奇開路先鋒大谷翔平首打席敲安狙擊「賢拜」達比修有，帶動球隊攻勢，接著在1出局一二壘有人時，佛里曼（Freddie Freeman）夯出3分砲先馳得點，之後帕赫斯（Andy Pages）也跟進開轟，道奇鯨吞4分大局。

達比修有今天先發4局退場，挨2轟丟4分，投出5三振、2保送，原本是敗投候選人，後續靠打線扳平戰局逃敗；道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投5局猛飆8K，失掉2分，此役無關勝敗。

教士3上破蛋後，接著在5、6、8局各添1分，將比數扳成4：4平手。被追平的道奇8下有所回應，老大哥貝茲挺身而出，棒打教士守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez），掃出左外野陽春蛋超前比分，最終道奇就靠著貝茲的致勝轟1分險勝。

道奇牛棚左投費西亞（Alex Vesia）後援1.2局無失分，摘下勝投。大谷翔平全場4打數敲1安，跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率0.283。

