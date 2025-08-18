晴時多雲

網球》艾卡拉茲再戰球王辛納 辛辛那提大師賽頂尖對決

2025/08/18 07:41

艾卡拉茲再戰球王辛納。（資料照，路透）艾卡拉茲再戰球王辛納。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛辛那提網賽男單冠軍戰，台灣時間週二凌晨3點登場，由西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）挑戰志在衛冕的義大利世界球王辛納（Jannik Sinner），被譽為「三巨頭」接班人的新世代雙雄，即將展開職業生涯第14回頂尖交鋒，龍爭虎鬥精彩可期。

這項男女共站、ATP千分等級大師賽，已在美國俄亥俄州進入尾聲，也是大滿貫的美國公開賽暖身指標，短短3個月內，穩居全球排名前2的辛納、艾卡拉茲，展開本季第4場冠軍爭奪戰，新世代雙星領先群雄的競爭力展露無遺。剛過24歲生日的辛納，此行5連勝且1盤未失，連續第2年問鼎辛辛那提金盃，準備繼2015年瑞士名將費德爾（Roger Federer）之後首度連莊，已在拿手硬地26連勝的他說：「這將是場非常、非常艱難的比賽，但無論如何，希望它都會是高水準的精彩決戰，這對球員和觀眾來說同樣重要，就讓我們拭目以待。」

辛納、艾卡拉茲從本季羅馬大師賽、法國公開賽和溫布頓錦標賽之後，第4度冠軍戰狹路相逢，由於宿敵7月溫網草地甜蜜復仇，終止對戰5連敗，如今艾卡拉茲已迫不及待討回顏面，並且延續今年蒙地卡羅、羅馬奪冠以來的大師賽16連勝氣勢，「我對此感到興奮，這將會非常精彩。我們今年首次在硬地對決，過去也總能把彼此逼出最佳狀態，所以我樂於接受挑戰。」

