MLB》「法官」賈吉29次敬遠傲視大聯盟！ 洋基9上4分大局狂掃3連勝

2025/08/18 08:35

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在9上藉由紅雀2次失誤送禮，灌進4分大局，終場以8：4拿下勝利，打出一波3連勝。

兩隊前5局打完形成3：3平手，6下紅雀首名打者波佐（Yohel Pozo）掃出中左外野陽春砲，幫助球隊取得領先。

但洋基馬上還以顏色，7上藉由葛里遜（Trent Grisham）選到保送、「法官」賈吉（Aaron Judge）敲安攻佔一三壘，接著貝林傑（Cody Bellinger）敲高飛犧牲打，雙方4：4再度回到原點。

洋基9上靠著紅雀二壘手薩吉斯（Thomas Saggese）失誤展開攻勢，後續在1出局滿壘局面，貝林傑打出二壘滾地，薩吉斯再度失誤送禮，讓條紋軍跑回2分超前，之後洋基把握機會再添2分，灌進4分大局，最終以8：4收勝。

賈吉今天3打數敲1安，獲得2保送、包含1次敬遠，賽後打擊率0.333，賈吉本季已累積29次敬遠，傲視全聯盟。

