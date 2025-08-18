亞洲盃》跌破眼鏡！中國激戰到最後1秒銀恨 澳洲驚險締造3連霸

中國收下亞軍。（取自FIBA）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年亞洲盃男籃冠軍戰，中國隊打出讓人跌破眼鏡的表現，與世界排名第7的澳洲激戰到最後一秒，胡明軒三分絕殺失手，終場以89：90飲恨輸球，收下亞軍，澳洲驚險達成3連霸。

中國隊超常發揮，首節打完以25：17領先，次節面臨澳洲猛烈追分攻勢，胡明軒關鍵時刻連進2顆三分球，幫助球隊半場結束握有46：42領先。

易籃後澳洲一度反超比數，不過中國很快要回領先，之後雙方陷入膠著拉鋸戰。決勝節最後7秒充滿戲劇性，澳洲89：87領先，中國雷蒙三分出手落空，澳洲拿到防守籃板後，庫克斯（Xavier Cooks）遭犯規要站上罰球線，但他的手肘動作過大打到趙睿頭部，也被判了違反運動精神犯規。

庫克斯2罰1中、澳洲領先3分，回頭趙睿2罰全進，中國追至89：90落後，並繼續握有球權，掌握絕殺機會，操刀最後一擊的是胡明軒，他三分絕殺失手，無緣當英雄。

中國4人得分上雙，胡明軒投進5顆三分球，拿到26分、3助攻，胡金秋20分、10籃板；澳洲方面，庫克斯轟下全隊最高30分，蓋洛威（Jaylin Galloway）射進6記外線砍下23分，希基（William Hickey）進帳15分。

澳洲驚險達成3連霸。（取自FIBA）

