晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

亞洲盃》跌破眼鏡！中國激戰到最後1秒銀恨 澳洲驚險締造3連霸

2025/08/18 09:50

中國收下亞軍。（取自FIBA）中國收下亞軍。（取自FIBA）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年亞洲盃男籃冠軍戰，中國隊打出讓人跌破眼鏡的表現，與世界排名第7的澳洲激戰到最後一秒，胡明軒三分絕殺失手，終場以89：90飲恨輸球，收下亞軍，澳洲驚險達成3連霸。

中國隊超常發揮，首節打完以25：17領先，次節面臨澳洲猛烈追分攻勢，胡明軒關鍵時刻連進2顆三分球，幫助球隊半場結束握有46：42領先。

易籃後澳洲一度反超比數，不過中國很快要回領先，之後雙方陷入膠著拉鋸戰。決勝節最後7秒充滿戲劇性，澳洲89：87領先，中國雷蒙三分出手落空，澳洲拿到防守籃板後，庫克斯（Xavier Cooks）遭犯規要站上罰球線，但他的手肘動作過大打到趙睿頭部，也被判了違反運動精神犯規。

庫克斯2罰1中、澳洲領先3分，回頭趙睿2罰全進，中國追至89：90落後，並繼續握有球權，掌握絕殺機會，操刀最後一擊的是胡明軒，他三分絕殺失手，無緣當英雄。

中國4人得分上雙，胡明軒投進5顆三分球，拿到26分、3助攻，胡金秋20分、10籃板；澳洲方面，庫克斯轟下全隊最高30分，蓋洛威（Jaylin Galloway）射進6記外線砍下23分，希基（William Hickey）進帳15分。

澳洲驚險達成3連霸。（取自FIBA）澳洲驚險達成3連霸。（取自FIBA）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中