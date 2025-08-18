U15亞洲盃》台灣小將加油！開幕戰不敵南韓後 衝一波連勝晉級

台灣隊在開幕戰以3：5不敵南韓。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕第12屆U15亞洲青少棒錦標賽昨天開打，台灣隊在開幕戰以3：5不敵南韓，今晚6點半面對巴基斯坦尋求本屆首勝，且明晚對泰國再搶勝，爭取小組前兩名晉級。只是台灣帶著對南韓1敗的不利情勢晉級複賽，屆時面對強敵日本，總教練邱耀宇已表示，須全力搶勝。

本屆亞洲盃共8隊參賽，台灣和南韓、巴基斯坦、泰國分在A組，日本則和菲律賓、香港、斯里蘭卡在B組，昨在台南亞太國際棒球訓練中心成棒主、副球場開打，各組前兩名晉級複賽、後兩名打5-8名排名賽。台灣隊的目標當然是拚進23日的冠軍戰，並將金盃留在台灣、完成二連霸。

只是昨輸球後，台灣若以A組第2名晉級，將帶預賽成績進入超級循環賽制的複賽，最大假想敵當然是由井端弘和領軍的日本隊。日本昨在首戰以14：1大勝香港後，今天下午1點半迎戰斯里蘭卡，明則和菲律賓交手，井端在率隊來台前，就對日媒發表「全勝奪冠」的目標，他表示在本屆賽事也僅有兩個名額能打隔年世界盃，當然希望能打進冠軍戰、搶下明年在墨西哥舉行的U15世界盃門票。

台灣隊在歷屆亞洲青少棒錦標賽共奪得7冠，上屆也拿下冠軍，本屆以新北二重國中為主體，期盼能替台灣完成連霸，尤其這次賽事主場地是亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，是這座球場落成後首次舉辦的正式國際賽。日本曾奪下3座亞洲盃冠軍，南韓則在2000年首屆賽事奪冠後就未再登頂。

