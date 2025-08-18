跑者速度視覺化 台北田徑場建置「田徑配速系統」

台北田徑場在賽道邊設置無線配速燈，依跑者配速訓練需求閃亮不同燈號。（台北市體育局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北田徑場建置國內唯一的「田徑配速系統」日前啟用，台北市體育局表示，藉由賽道邊的無線配速燈，依照跑者配速訓練需求，閃亮不同燈色，提供視覺引導，以科技協助跑者穩定配速目標，能更有效率提升訓練成效，也能提升賽事精彩度、優化田徑賽事觀賽體驗；未來將定期設定固定配速供民眾使用，也可供學校機關因應實際訓練需求，申請設定不同強度的燈號。

體育局指出，台北田徑場作為北台灣跑者訓練聖地，積極導入科技升級軟硬體，去年建置人體骨幹影像系統，可即時偵測跌倒並發布警示。此次攜手教育部體育署與工業技術研究院，創設「田徑配速系統」，不僅是發展智慧運動的重要進展，更是接軌最新國際趨勢、向世界展現運動科技實力。

請繼續往下閱讀...

體育局表示，過往無論是業餘跑者或基層訓練站選手，在路跑訓練過程中，常遭遇難以即時察覺自我配速、訓練目標難以視覺化、須由配速員協助配速等困境。經徵詢基層教練、中華民國田徑協會等多方意見，於台北田徑場賽道內緣石內側裝設符合國際田徑規則及場地設施規範的配速系統，藉由不同顏色燈光設定不同速度，使跑者可透過視覺引導自行調整配速策略。並可同時設定不同配速，滿足如間歇訓練、高強度訓練、恢復跑等需求，能大幅提升中長距離選手訓練成效。

體育局進一步說明，田徑配速系統採用無線連接技術，可避免線路干擾人員、降低故障機率，且易於安裝收納，可配合將場地迅速轉換供不同運動使用。儲電量亦能滿足賽事舉辦天數。平時將於一般開放時段設定三種配速燈號，供民眾自我訓練；若學校機關有選手訓練需求，可事先申請設定不同強度燈號。賽事期間，可提供選手穩定的配速指引，創造最佳比賽環境，也能讓現場觀眾感受賽道競速變化，優化觀賽體驗。

台北田徑場在賽道邊設置無線配速燈，依跑者配速訓練需求閃亮不同燈號。（台北市體育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法