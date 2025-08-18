晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》上週開箱秀出31公里速差 黃暐傑本週味全二軍續練「緩急自在」

2025/08/18 09:22

黃暐傑。（資料照，記者廖耀東攝）黃暐傑。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍明、後天前進台東球場迎戰台鋼雄鷹，在今年選秀首輪選進的台東子弟黃暐傑則繼續待在二軍修練，可望在兩週內完成2至3次出賽後評估上一軍的時間點，替下半季力拚季後賽門票的龍隊牛棚注入具大聯盟資歷戰力。

下半季戰況激烈，龍隊目前和樂天桃猿並列第3，但和暫居第2的台鋼沒有勝差，本週5戰先赴台東和台鋼交手2場，週五起則前往新莊城堡和富邦悍將展開3連戰，希望能拉近和排頭中信兄弟的2.5場勝差，甚至一舉超前。

黃暐傑是史上第15位在大聯盟出賽的台灣球員，在本月初以月薪50萬的1.5年合約加盟龍隊後，已在上週五於二軍完成初登板，以15球投完1局無失分，被擊出2支安打，另送出1次三振，沒有四壞球。黃暐傑在該役面對獅隊二軍首名打者林子豪時以117公里曲球拿下三振，和最快球速148公里，形成31公里速差。

龍隊二軍投手教練蕭一傑表示，希望黃暐傑能夠儘快適應，且因中職打者面對快速球不會畏懼，所以必須要有好的變化球，才能達到日本人說的「緩急自在」境界，「剛好他有曲球，這個在中職應該是滿好用的，變速球也是他的武器，能夠製造快慢是最好，中職打者就是怕快慢，你一直快，打者不會怕，要有變化才行。」

龍隊明起至31日在二軍有9場比賽，其中7場在二軍基地斗六，黃暐傑預計將進行2至3次登板，可能都是「1局限定」，等這兩週賽事過後，教練團會再評估他上一軍的時間點。

