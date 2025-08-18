晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》「他用膝蓋接殺耶！」 「風之孫」李政厚六星級美技驚豔全場

2025/08/18 10:00

李政厚上演「用膝蓋接殺」的六星級美技。（美聯社）李政厚上演「用膝蓋接殺」的六星級美技。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人韓籍好手「風之孫」李政厚今天在對光芒的比賽中，上演六星級美技守備，用「膝蓋接殺」沒收了狄亞茲（Yandy Díaz）的安打，超狂美技引發熱議。

4局上光芒狄亞茲掃出中右外野深遠飛球，李政厚向前滑接試圖沒收可能的長打，不過球並沒有確實接住，反而從手套掉了出來，此時李政厚迅速反應用雙膝夾住了球，從頭到尾都沒有讓球落地，完成了這次「用腳接殺」的美技。

賽後李政厚受訪還原當下狀況，他表示當時風很大，所以他決定用滑接的方式去接殺，當球掉出來的瞬間，他意識到是掉在他身上沒有落地，當下直覺就是用腳去夾住球，最後成功收下出局數。

李政厚這次超美技讓現場主播大讚，是他轉播生涯看過最漂亮的守備，直呼是「10年來最佳接殺」。

有趣的是，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）在這個守備當下看到李政厚沒有馬上起身，以為他在接球時受傷了，看到重播後才發現原來是個超美技接殺。

該場比賽巨人在前半段打線被封鎖，不過6、7、8三局猛攻皆有分數進帳，終場以7比1擊敗光芒。

