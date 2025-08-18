MLB》拉開與大谷差距！水手重砲羅里47轟出爐 直逼洋基神獸64年壯舉

羅里。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）今天炸出本季第47轟，穩居大聯盟全壘打王寶座，可惜淪為空包彈，終場球隊以3：7不敵大都會。

羅里今在7上炸裂，把蓋瑞特（Reed Garrett）一顆沒有進到好球帶的快速指叉球，掃出左外野2分砲，擊球初速94.8英哩、飛行距離338英呎。羅里的全壘打幫助球隊追到4分差，但後續水手沒有再添分數，無力扭轉戰局。

請繼續往下閱讀...

羅里本季已累積47轟，持續高居大聯盟全壘打王，其次是費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）與道奇日本巨星大谷翔平的43轟。

數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大聯盟史上捕手單季最多轟是培瑞茲（Salvador Perez）在2021年寫下的48轟，羅里已經聽牌這項紀錄，未來有望改寫歷史；至於史上左右開弓打者單季最多轟，則是1961年洋基神獸曼托（Mickey Mantle）的54轟，羅里同樣有機會締造新猷。

Wave goodbye to this baseball



Cal Raleigh blasts his 47th home run! pic.twitter.com/UwaXmLdL3D — MLB （@MLB） August 18, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法