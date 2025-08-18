晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》飛了474英呎！台美混血球星「卡仔」驚人怪力彈 創生涯最遠轟紀錄

2025/08/18 11:50

卡洛爾。（法新社）卡洛爾。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今在「打者天堂」庫爾斯球場開砲，敲出飛了474英呎的超大號全壘打，刷新生涯最遠轟紀錄。

卡洛爾在6上鎖定洛磯左投佩洛塔（Luis Peralta）的紅中失投直球，大棒一揮夯出中右外野陽春砲，幫助球隊破蛋扳平戰局，這是他本季第27轟，擊球初速106.7英哩，飛行距離多達474英呎。

據大聯盟官網表示，卡洛爾刷新生涯最遠轟紀錄，同時也是今年大聯盟第三遠的全壘打，僅次楚奧特（Mike Trout）在美國時間4月19日打出的484英呎，以及巴克斯頓（Byron Buxton）在6月11日寫下的479英呎。

卡洛爾今天4打數敲2安，選到1保送，單場3度上壘表現亮眼，可惜白忙一場，最終響尾蛇5：6輸球，遭遇3連敗。

