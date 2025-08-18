MLB》今天不給逆轉 紅人海伊斯再見安結束釀酒人隊史最長連勝

海伊斯（中）延長賽擊出再見安打。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人今天與釀酒人進行3連戰最終戰，前兩戰紅人都有贏球機會，但最終都被逆轉，此戰兩隊打到延長賽紅人終於沒讓勝利飛掉，靠著海伊斯（Austin Hays）再見安打以3比2贏球，同時結束了釀酒人近期14連勝。

經歷前兩戰被逆轉後，紅人今天差點又上演被逆轉戲碼，前8局打完紅人還以1比0領先，不過9局上釀酒人反撲，康崔拉斯（William Contreras）扛出超前2分砲，紅人反以1比2落後進入9局下。

請繼續往下閱讀...

好在9局下崔維諾（Jose Trevino）得點圈有人時擊出安打，將比賽打入延長加賽。

10局上紅人亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）守住沒失分，下半局打線反攻，海伊斯一出局滿壘情況下，咬住第一球擊出再見安打，帶領球隊贏下比賽，並且讓釀酒人隊史最長連勝紀錄停留在14場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法