MiLB》復健賽5場被砸4次 水手羅布雷斯氣炸對投手丟球棒

2025/08/18 12:06

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手外野手羅布雷斯（Victor Robles）4月時因一次美技接殺受傷，後來被放入60天傷兵名單，近期開始在小聯盟展開復健賽，不過他的復健賽似乎運氣不佳，不斷被觸身球打中，今天比賽被球吻後直接暴怒，氣到把球棒甩向對方投手。

羅布雷斯今天在3A打復健賽，3局上他被胸口高度的觸身球打中，隨即表達不滿將球棒甩向投手丘，並試圖上前找投手理論，事發當下主審拉開羅布雷斯不讓他上前，並將他驅逐出場。

出場後羅布雷斯的情緒依然激動，又被拍到從休息室丟東西到場上。不過羅布雷斯如此生氣似乎有跡可循，這次復健賽打下來，5場比賽他被投了4次觸身球。

羅布雷斯去年才從國民轉來水手，今年第一個完整水手賽季只打了10場就因傷進廠休養，打擊三圍.273/.283/.341，另外有3次盜壘成功紀錄。

