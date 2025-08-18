114全運會獎座獎牌亮相 孟宗竹、春仔花打造令人驚艷

雲林縣府公布114全國運動會獎牌及公仔。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕114年全國運動會將在10月18日至23日在雲林登場，雲林縣府今（18）日發表獎座、獎牌，其中總統、副總統及5院院長獎座每一座以雲林一支孟宗竹打造，融入竹編、春仔花、黏土等傳統技藝，令人驚艷。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣睽違20年再承辦全國運動會，感謝縣內各企業單位、各鄉鎮農會贊助禮品、優質農產，熱情邀請全國民眾來雲林共襄盛舉，不只好吃、好玩或是必買的東西雲林都準備好了。

請繼續往下閱讀...

繼主視覺、主題曲、服裝、吉祥物後，今天公開獎牌、獎座及公仔，張麗善表示，獎牌設計以「雲為天、糧為地」為設計概念，上面有雲林地圖、祥雲及稻穀、咖啡、地瓜、大蒜、花生、文蛤等在地農特產，獎牌上方小耳朵代表祥雲騰飛。

獎座部分融入職人精神，由雲林3位在地藝術家，竹藝師劉曜誠以孟宗竹打造出穩重基座，纏花工藝師林佩瑩以春仔花象徵榮耀綻放，黏土藝術師許永慶手作祥龍、布袋戲偶，每一個都是以一支孟宗竹打造，各有不同特色。

張麗善說，在給隊職員及貴賓的伴手禮部分，有後背包、手工皂、保溫瓶、絲巾、咖啡禮盒、能量果凍、番薯點心及各在地農會提供日的米、醬油、花生、香拔茶、牛蒡茶等，都是雲林在地優質產品。

雲林縣府公布114全國運動會獎牌、獎座及伴手禮。（記者黃淑莉攝）

114全國運動會獎座以一支孟宗竹結合竹編、纏花、黏土等傳統工藝打造，令人驚艷。（記者黃淑莉攝）

以孟宗竹打造的紀念獎座令人驚艷。（記者黃淑莉攝）

114全國運動會獎牌及公仔。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法