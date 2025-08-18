晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

114全運會獎座獎牌亮相 孟宗竹、春仔花打造令人驚艷

2025/08/18 12:40

雲林縣府公布114全國運動會獎牌及公仔。（記者黃淑莉攝）雲林縣府公布114全國運動會獎牌及公仔。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕114年全國運動會將在10月18日至23日在雲林登場，雲林縣府今（18）日發表獎座、獎牌，其中總統、副總統及5院院長獎座每一座以雲林一支孟宗竹打造，融入竹編、春仔花、黏土等傳統技藝，令人驚艷。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣睽違20年再承辦全國運動會，感謝縣內各企業單位、各鄉鎮農會贊助禮品、優質農產，熱情邀請全國民眾來雲林共襄盛舉，不只好吃、好玩或是必買的東西雲林都準備好了。

繼主視覺、主題曲、服裝、吉祥物後，今天公開獎牌、獎座及公仔，張麗善表示，獎牌設計以「雲為天、糧為地」為設計概念，上面有雲林地圖、祥雲及稻穀、咖啡、地瓜、大蒜、花生、文蛤等在地農特產，獎牌上方小耳朵代表祥雲騰飛。

獎座部分融入職人精神，由雲林3位在地藝術家，竹藝師劉曜誠以孟宗竹打造出穩重基座，纏花工藝師林佩瑩以春仔花象徵榮耀綻放，黏土藝術師許永慶手作祥龍、布袋戲偶，每一個都是以一支孟宗竹打造，各有不同特色。

張麗善說，在給隊職員及貴賓的伴手禮部分，有後背包、手工皂、保溫瓶、絲巾、咖啡禮盒、能量果凍、番薯點心及各在地農會提供日的米、醬油、花生、香拔茶、牛蒡茶等，都是雲林在地優質產品。

雲林縣府公布114全國運動會獎牌、獎座及伴手禮。（記者黃淑莉攝）雲林縣府公布114全國運動會獎牌、獎座及伴手禮。（記者黃淑莉攝）

114全國運動會獎座以一支孟宗竹結合竹編、纏花、黏土等傳統工藝打造，令人驚艷。（記者黃淑莉攝）114全國運動會獎座以一支孟宗竹結合竹編、纏花、黏土等傳統工藝打造，令人驚艷。（記者黃淑莉攝）

以孟宗竹打造的紀念獎座令人驚艷。（記者黃淑莉攝）以孟宗竹打造的紀念獎座令人驚艷。（記者黃淑莉攝）

114全國運動會獎牌及公仔。（記者黃淑莉攝）114全國運動會獎牌及公仔。（記者黃淑莉攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中