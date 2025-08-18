晴時多雲

體育 競技運動 排球

排球》本季最後1場國際賽 台灣盼在亞洲東區男排錦標賽拚前三

2025/08/18 12:28

台灣男排征戰亞洲東區錦標賽。（排協提供）台灣男排征戰亞洲東區錦標賽。（排協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕經過德國萊茵魯爾世界大學運動會後，台灣男排再次出發迎接國際賽，進行備19日至24日開打的亞洲東區男子排球錦標賽，目標拿到前3名，在本季最後一場國際賽有好的收尾。

對比先前世大運名單，亞洲東區男排賽名單最大不同是少了旅日名將張育陞以及2名舉球員陳玠廷、林謙，張育陞要備戰未來日本賽季，考量到讓今年入選培訓隊的選手都能有國際賽經驗，加上亞洲東區男排賽可以帶14人名單比世大運多2人，這次新加入許睿恩、林嘉偉、陳裕仁、蘇逢澤與曾茂聰等選手。

黃宏裕解釋，因為在世大運期間台灣男排成績已經達到參加明年名古屋亞運標準，他希望大隊陣中今年沒參加國際賽的其他選手，這次有機會能經歷國際賽洗禮，期望這些新血加入，可以展現自己在球隊的實力與價值。

相較於去年有亞洲東區女子排球錦標賽，上次有亞洲東區男排賽已經是疫情前2019年，6年後又再度有男子賽事登場，過去台灣男排最好成績是2013年在主場拿下賽史至今唯一1冠，今年台灣男排預賽被分在B組，20日強碰韓國，21日對決蒙古，A組則有香港、澳門以及地主中國，台灣也希望能至少在這次賽會取得前3名佳績。

