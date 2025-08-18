柔道》楊勇緯化身「流感守護者」 分享運動員日常保持身體健康重點

楊勇緯。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「柔道男神」楊勇緯今天以「流感守護者」身份出席記者會，宣導流感預防與治療觀念，他也強調，做好預防的重要性，畢竟身為選手除了要在訓練避免受傷，賽前得保持健康，否則很難在場上以最佳狀態應戰，而過去他就曾碰過身體不適得出賽的狀況。

楊勇緯平常就相當注重身體保養，就讀博士班也有選修免疫相關課程，而現在人在國訓中心也有宣導及專業人士協助，讓他能好好監控自己的狀態，但他也透露，其實過去曾碰過賽前身體不適的狀況，「那種感冒的肌肉痠痛跟訓練的痠痛不同，喉嚨也會痛，還會流鼻水，就知道不妙了。」他表示，當下還是只能下場比賽，但也是因為這樣，讓他更體會到好好保護身體的重要性。

運動員在高強度訓練後，身體疲憊也會造成免疫力下降，楊勇緯表示，在這段時間是最不能輕忽，因此好的休息很迫切，最重要的還是要「睡好、吃飽」。

現在也擔任台體大教練的楊勇緯表示，除了自己以身作則，也會跟選手不斷叮嚀得注重好每個環節，不要讓病毒有機可趁，用健康的身體比賽，才有機會拚佳績。

談到之後的規劃，楊勇緯表示，10月雲林全運會結束後會先到澳洲進行表演賽，在到義大利、克羅埃西亞移地訓練，備戰年底的東京大滿貫賽。

