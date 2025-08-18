MLB》不急！被道奇橫掃讓出龍頭 教士主帥很淡定：沒什麼大不了

教士在關鍵3連戰系列賽被道奇橫掃。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士在關鍵3連戰系列賽被道奇橫掃，讓出國聯西區龍頭，不過總教練席爾特（Mike Shildt）並不擔心，「賽季還很長，我相信這支球隊什麼都做得到。」

席爾特受訪指出：「顯然的，我們在這個系列賽沒能打出最佳狀態，接下來只能重整旗鼓，專注於明天的比賽。」

「有些人可能會急於下定論，但對我來說這不是什麼大不了的事。」席爾特淡然看待被道奇橫掃，「3連敗當然不好受，失望是一定的，不過這反而加強了我們的決心，我們依然瞄準分區冠軍，下週又會再和道奇碰頭，賽季還很長，我相信這支球隊什麼都做得到。」

談到先發4局挨2轟失4分的達比修有，席爾特依然給予肯定，「雖然首局挨2轟丟了4分，但從第2局開始，他回到原本的投球水準，穩定壓制對手，後面幾局的表現是完美的。」

教士球星馬查多（Manny Machado）今天5打數熄火，3連戰合計12打數只敲1安，對此席爾特直言：「他面對的球都很刁鑽，對手都投到邊邊角角，顯然道奇投得很小心，就是不想被他打。」

