SBL/WSBL

WSBL選秀》10人報名8人中選！清大中鋒丁芷容成台電狀元

2025/08/18 14:33

WSBL狀元台電丁芷容。（記者王藝菘攝）WSBL狀元台電丁芷容。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕第21屆WSBL超級籃球聯賽新人選秀會今登場，握有狀元籤的台電指名來自清華大學的中鋒丁芷容。

今年WSBL選秀一共有10位球員報名，選秀順序依序為台電、電信、國泰、台元，一共8位球員獲得青睞，其中台電選進5人是4隊最多。

握有狀元籤的台電指名來自清華大學的178公分中鋒丁芷容，來自世新大學的後衛林紫彤在首輪第2順位獲得電信青睞，成為本屆榜眼，衛冕軍國泰在第3順位就放棄指名，台元在首輪第4順位指名173公分的前鋒林品妤。

台電在第2輪第1順位指名來自世新大學的後衛李盈潔，電信在第2輪就放棄指名，台元在第2輪第4順位指名來自文化大學的前鋒莊家淯。

台電在第3輪第1順位指名來自台北市立大學的後衛黃語瑄，台元在第3輪終止選秀，台電在第4輪第1順位指名來自文化大學的前鋒李依蒨、第5輪指名北市大後衛侯子映。

第21屆WSBL新人選秀會結果：
台電：丁芷容、李盈潔、黃語瑄、李依蒨、侯子映
電信：林紫彤
國泰：首輪放棄指名
台元：林品妤、莊家淯

WSBL狀元台電丁芷容。（記者王藝菘攝）WSBL狀元台電丁芷容。（記者王藝菘攝）

WSBL各隊教練與選秀球員們合影。（記者王藝菘攝）WSBL各隊教練與選秀球員們合影。（記者王藝菘攝）

