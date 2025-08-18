MLB》連丟3顆速球被道奇MVP佛里曼砲轟！ 達比修：自己得意忘形了...

佛里曼。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍強投達比修有今天對戰道奇，先發4局挨2轟失4分退場，賽後他直言被佛里曼（Freddie Freeman）打出3分砲很可惜，「自己有點得意忘形了。」

首局對上佛里曼的打席，達比修接連用伸卡球、四縫線速球讓他揮空，取得2好球領先，接著第3球一樣是速球，結果失投丟到紅中，被佛里曼扛出3分砲，形成重傷害。

對於遭佛里曼狙擊，達比修反省自己，「他本來就是很優秀的打者，應該搭配不同球種，結果前2球讓他揮空後，就心想『我的速球應該能解決他吧』，但以我的速球水準來說，連續3顆速球是不可能解決佛里曼的。所以說，那時候自己有點得意忘形了。」

媒體問及如果第3顆速球沒失投的話呢，達比修直言：「我覺得他還是不會揮空，畢竟連續丟了3顆速球，應該要選其他可以製造揮空的球種才對。」

談到首局被大谷翔平敲安，達比修認為被大谷打出一壘安打是可以接受的結果，「最怕的是全壘打或長打，那種會造成傷害的擊球，這次只是短程安打，算是風險最低的結果，所以我覺得還不錯。」

Freddie Freeman gets the @Dodgers on the board with a 3-run blast pic.twitter.com/oxeq2dfb80 — MLB （@MLB） August 17, 2025

