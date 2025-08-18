晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 SBL/WSBL

SBL選秀》43人報名10人中選！新軍基隆迎來金牌狀元余祥平

2025/08/18 15:01

SBL狀元基隆隊余祥平（左）。右為基隆隊教練楊志豪（記者王藝菘攝）SBL狀元基隆隊余祥平（左）。右為基隆隊教練楊志豪（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕第23屆SBL超級籃球聯賽新人選秀會今天登場，杭州亞運金牌成員余祥平成為新軍基隆隊狀元，一共10名球員獲得青睞。

本屆SBL選秀會共43名球員報名，包括5位外籍生，5隊的選秀順序依序為基隆、柏力力、台銀、台啤、裕隆、基隆，新軍基隆隊在前4輪每輪可指名2位球員。

來自基隆的余祥平將在家鄉球隊展開職業生涯，柏力力在榜眼籤選進國體大前鋒黃偉程，台科大前鋒蔣奇恩在第3順位獲得台銀指名，成為本屆探花，台啤首輪就放棄指名，衛冕軍裕隆則選進台體大前鋒羅楷翔，基隆在首輪第2個選擇為國體大後衛許廷崴。

新軍基隆隊接下來在第二輪第1順位指名中興大學前鋒曹爾方、第6順位選進台科大後衛林子桓，第三輪第1順位指名來自健行的後衛陳禹劭，第6順位即放棄指名，本屆選進5名新血。

柏力力、台銀在第二輪都放棄指名，本屆只選進1名球員，裕隆第二輪指名醒吾科大前鋒仲俊威，第3輪指名台體大後衛魏子雲，今年選進3名球員，僅次新軍基隆隊。

第23屆SBL新人選秀會結果：

基隆：余祥平、許廷崴、曹爾方、林子桓、陳禹劭

柏力力：黃偉程

台銀：蔣奇恩

台啤：Ｘ

裕隆：羅楷翔、仲俊威、魏子雲

SBL一共10名球員中選。（取自選秀直播）SBL一共10名球員中選。（取自選秀直播）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中