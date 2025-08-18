SBL選秀》43人報名10人中選！新軍基隆迎來金牌狀元余祥平

SBL狀元基隆隊余祥平（左）。右為基隆隊教練楊志豪（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕第23屆SBL超級籃球聯賽新人選秀會今天登場，杭州亞運金牌成員余祥平成為新軍基隆隊狀元，一共10名球員獲得青睞。

本屆SBL選秀會共43名球員報名，包括5位外籍生，5隊的選秀順序依序為基隆、柏力力、台銀、台啤、裕隆、基隆，新軍基隆隊在前4輪每輪可指名2位球員。

來自基隆的余祥平將在家鄉球隊展開職業生涯，柏力力在榜眼籤選進國體大前鋒黃偉程，台科大前鋒蔣奇恩在第3順位獲得台銀指名，成為本屆探花，台啤首輪就放棄指名，衛冕軍裕隆則選進台體大前鋒羅楷翔，基隆在首輪第2個選擇為國體大後衛許廷崴。

新軍基隆隊接下來在第二輪第1順位指名中興大學前鋒曹爾方、第6順位選進台科大後衛林子桓，第三輪第1順位指名來自健行的後衛陳禹劭，第6順位即放棄指名，本屆選進5名新血。

柏力力、台銀在第二輪都放棄指名，本屆只選進1名球員，裕隆第二輪指名醒吾科大前鋒仲俊威，第3輪指名台體大後衛魏子雲，今年選進3名球員，僅次新軍基隆隊。

第23屆SBL新人選秀會結果：

基隆：余祥平、許廷崴、曹爾方、林子桓、陳禹劭

柏力力：黃偉程

台銀：蔣奇恩

台啤：Ｘ

裕隆：羅楷翔、仲俊威、魏子雲

SBL一共10名球員中選。（取自選秀直播）

