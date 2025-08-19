晴時多雲

體育 棒球

大谷翔平、山本由伸對洛磯 U15台灣對泰國 今日賽事預告與轉播

2025/08/19 06:57

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今天共有4場大聯盟轉播，道奇在美西龍頭系列賽橫掃教士後，將上山對陣洛磯，道奇派出山本由伸先發對陣左投弗里蘭（Kyle Freeland），大谷翔平能否開轟延續球隊連勝氣勢呢？另外還有藍鳥對海盜、巨人對教士以及釀酒人與小熊雙重賽的G2 D-Live，請球迷準時收看。

亞洲U15青少棒錦標賽，目前維持全勝的日本將跟菲律賓正面交鋒，台灣則要面對泰國，敬請球迷鎖定轉播。

中華職棒三地開打，由富邦對樂天，兄弟對統一與味全對台鋼，下半季除了富邦落後6.5場外，其餘5隊都在5場勝差內，目前暫居龍頭的是中信兄弟，其餘2到4名勝差相同，統一則落後4.5場，只要一場勝利就能讓排名變動，緊張刺激的賽事，請喜愛中職的觀眾不要錯過。

MLB

06：35 藍鳥VS海盜 愛爾達體育2台
08：30 道奇VS洛磯 緯來體育、愛爾達體育1台
09：35 巨人VS教士 愛爾達體育2台
D-Live 釀酒人VS小熊雙重賽G2 11：30 愛爾達體育1台

BFA亞洲U15青少棒錦標賽

13：30 菲律賓VS日本
18：20 泰國VS台灣

轉播：緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台

中職

18：35 富邦VS樂天 DAZN2
18：35 兄弟VS統一 DAZN1、愛爾達體育2台
18：35 味全VS台鋼 博斯體育1台、MOMOTV、愛爾達體育1台

日職

17：00 歐力士VS火腿 DAZN3（DAZN2 21：30延播）

AUBL亞洲大學生籃球聯賽

11:30 台灣政治大學VS蒙古額圖根大學 緯來體育

WTT大滿貫賽 瑞典站

18:00 混雙16強/單打32強 （上）
（19日）00:00 混雙16強/單打32強 （下）

轉播：愛爾達體育3台

