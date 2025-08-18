美網》新賽制混雙16組球星底定 謝淑薇無緣外卡專心拚女雙

謝淑薇。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年美國網球公開賽全新賽制男女混合雙打，本週即將提前登場，以單打球星為主的16組大咖名單底定，已經報名的謝淑薇未獲大會外卡，下週將專心拚拿手女雙，這也是女雙加混雙共有大滿貫9冠的「台灣一姊」，職業生涯唯一還未掄元的四大賽。

美網今年混雙重大變革，籤表從原本32席縮減為16席，並提前在美國時間8月19、20日進行，大會希望透過話題球星搭配角逐的新型態賽制，炒熱票房與廣告商機，冠軍可獲100萬美元（約3030萬台幣）獎金。去年包辦澳洲公開賽、溫布頓錦標賽共兩座混雙冠軍的謝淑薇／波蘭傑林斯基（Jan Zielinski），原本也在報名名單，小薇抵達紐約後還宣告：「準備好參加美網混雙啦！」可惜最終無緣大會頒發的外卡。

美國網球協會公布混雙16組名單，包括地主頭號種子佩古拉（Jessica Pegula）／英國德雷珀（Jack Draper）、第2種子哈薩克蕾巴金娜（Elena Rybakina）／弗里茲（Taylor Fritz）、第3種子波蘭史薇泰克（Iga Swiatek）／挪威魯德（Casper Ruud）、第4種子美國安尼西莫娃（Amanda Anisimova）／丹麥魯內（Holger Rune）等。

至於塞爾維亞達尼洛維琪（Olga Danilovic）／喬科維奇（Novak Djokovic）、英國拉杜卡努（Emma Raducanu）／西班牙艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、捷克西尼亞可娃（Katerina Siniakova）／義大利辛納（Jannik Sinner）、日本大坂直美（Naomi Osaka）／法國蒙菲爾斯（Gael Monfils）等人氣搭檔，也備受各界矚目。

