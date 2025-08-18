晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

U15亞洲盃》日本隊「獨掌投手」單局5保送 投教吉見一起緩頰鼓勵

2025/08/18 16:29

吉見一起喊暫停鼓勵田渕川真朋。（大會提供）吉見一起喊暫停鼓勵田渕川真朋。（大會提供）

〔記者林宥辰／台南報導〕U15亞洲盃日本隊稍早24:1大勝實力有段落差的斯里蘭卡，而今天日本隊安排的先發投手，是天生左手手掌缺陷、用右投能同時完成投球與守備工作的田渕川真朋。

日媒曾報導，田渕川真朋投球方式宛若前美職名將亞伯特（Jim Abbott），投球後，他會立刻把手套套上右手進行守備。手套特別加裝了綁帶，投球時可以將手腕固定，讓他能確實把球套住。

田渕川真朋今同時擔任先發投手與第2棒，打擊端選到1次保送，但1局下單局投出5保送、失1分之後就被換下。接手的葛本瑛斗、成田遥喜合計3局無失分，日本隊提前於4局扣倒對手。

對於田渕川真朋，日本隊投手教練吉見一起說：「他在國內集訓時是很好的投手，可惜今天比較緊張，會再與他溝通，也會再找時間安排他上場，他原本的狀況不是今天這個樣子的。」

吉見表示，現在甲子園賽場上也有選手，和田渕川一樣身體狀況相對與眾不同，只是那位甲子園選手是野手，「這樣的選手是特別的存在，也可以激勵其他選手，大家可以期待他日後的表現。」

田渕川真朋。（大會提供）田渕川真朋。（大會提供）

田渕川真朋。（大會提供）田渕川真朋。（大會提供）

