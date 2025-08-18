WSBL選秀》台電一口氣選5人！總教練林紀妏：不然只能報名3X3了

第23屆SBL＆第21屆WSBL新人選秀會，WSBL狀元台電丁芷容。右為台電教練林紀妏（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕第21屆WSBL超級籃球聯賽新人選秀會今登場，握有狀元籤的台電一口氣選進5人是4隊最多，總教練林紀妏坦言人手不足，打趣「不然只能報名3X3了」。

台電今指名來自清華大學的178公分中鋒丁芷容成為新科狀元，另外2至5輪分別選進世新大學後衛李盈潔、北市大後衛黃語瑄、文化大學前鋒李依蒨、北市大後衛侯子映。

請繼續往下閱讀...

林紀妏指出，球隊上季只有10名球員，加上漫長賽季可能會有傷兵疑慮，是今天一口氣選進5名生力軍的原因，「今年我們想說再不選多一點人，只能報名3X3，沒辦法報名5x5了。」

林紀妏期盼獲得機會的球員能夠在更高層級的比賽持續成長，「我們希望讓這些打球的孩子在大學端的努力被看見，藉由WSBL這個舞台讓她們有表現的機會和上場時間，努力培養這些球員。」

台電指名178公分中鋒丁芷容成為狀元，林紀妏提到，由於球隊禁區人手薄弱，丁芷容這一年來在3X3的比賽展現出身體對抗的能力，「她的學姐戴宜庭也說她是很聰明的球員，在比較需要禁區即戰力之下，她就是我們的第一個選擇。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法