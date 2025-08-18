SBL選秀》基隆隊狀元余祥平目標新人王 睽違7年回家打球很光榮

第23屆SBL＆第21屆WSBL新人選秀會，SBL狀元基隆隊余祥平（左）。右為基隆隊教練楊志豪（記者王藝菘攝

〔記者盧養宣／台北報導〕第23屆SBL超級籃球聯賽新人選秀會落幕，握有狀元籤的新軍基隆市籃球隊指名義守大學前鋒余祥平，他希望新賽季能爭取新人王。

余祥平從基隆銘傳國中畢業後進入東泰高中、義守大學，2023年與林信寬、江均、汪哲宇在杭州亞運勇奪3X3男籃金牌，離家7年後將回到家鄉展開生涯新篇章，他除感到榮耀，也希望新賽季能爭取新人王，「給自己設定一個有壓力、但有機會達成的目標。」

新軍基隆隊由楊志豪擔任總教練、前攻城獅助理教練沈欣漢也是教練團成員，今挑走5位球員，包括余祥平、許廷崴、曹爾方、林子桓、陳禹劭。總經理林冠綸表示，在主戰陣容幾乎已確定下，選秀方針以具未來性的球員為主，他也透露，尚未公佈的陣容也有曾效力攻城獅的球員，將與昔日子弟兵再度並肩作戰。

對於指名出身基隆的余祥平成為狀元，林冠綸表示，「他在試訓的時間表現出非常好的未來性跟對抗性，攻守兩端都能對球隊有貢獻，成為狀元是他應得的榮耀。」

身為基隆在地球隊，基隆市籃球隊陣容一半組成必須與在地有連結，除設籍外，過去曾就讀基隆的學校也符合資格，林冠綸指出，「我們也希望為基隆培養球員，給基隆有籃球夢小孩一個舞台。」

