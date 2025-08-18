足球》南韓帥哥前鋒曹圭成術後感染爆瘦12公斤！睽違448天重返賽場變了樣

曹圭成（右）。（圖片取自官網）

〔體育中心/綜合報導〕南韓帥哥球星曹圭成在2022年世界盃足球賽小組賽對迦納梅開二度後爆紅，但在去年他卻因為手術導致感染，一度爆瘦12公斤，甚至一度被認為生涯可能告終，他在448天後再次回到球場替補出賽，場面相當動人。

曹圭成曾在世界盃對迦納比賽梅開二度後爆紅，之後他選擇旅歐加盟丹超米迪蘭特。不過在2023-24賽季受到傷是困擾需要動刀，在2024年5月動完手術後，他因為出現術後感染導致復健過程異常艱辛，曹圭成透露：「我住院了一個月，瘦了差不多12公斤，我每天都需要打3到4次止痛針，否則無法入睡，這是我人生中最難熬的時刻。」

曹圭成在球隊2：0擊敗比賽瓦埃勒的比賽中替補上場，結束後他跟隊友們相擁：「距離上次比賽已經超過一年，但我做到了。」在受訪時他也表示，自己現在已經可以衝刺，感覺已經恢復8成，大概需要再調整一些小細節，就可以跟團隊進行完整訓練：「我已經接近恢復了。」

曹圭成至今共為國家隊出賽39場攻進9球，上次為南韓國家隊出賽已經是去3月，曹圭成最快有望9月隨隊出戰與美國、墨西哥的友誼賽，缺少前鋒戰力的南韓很需要他的回歸，他也向球迷喊話：「我想回到夢想的舞台，準備好再度為國家隊效力。」

