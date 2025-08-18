晴時多雲

體育 競技運動 桌球

桌球》術後復出首役遭世界排名第8約基奇逆轉 馮翊新自認不夠堅定

2025/08/18 19:12

馮翊新在男單首輪遭斯洛維尼亞名將約基奇逆轉，無緣晉級32強。（取自WTT官網）馮翊新在男單首輪遭斯洛維尼亞名將約基奇逆轉，無緣晉級32強。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕7月底剛動完手術的合庫小將馮翊新，今天在WTT歐洲大滿貫賽男單首輪以1:3遭世界排名第8的斯洛維尼亞一哥約基奇逆轉，無緣晉級32強，但戴著束腹帶上場的奮戰精神令人動容。

世界排名48的馮翊新在萊茵魯爾世大運男團決賽獨拿2點，帶領台灣隊以3:2扳倒中國隊，贏得隊史首面金牌，但他在回國班機上腹痛難耐，返國當天立刻進醫院動盲腸炎手術，醫生也囑咐他1個月內應避免激烈運動。

不過，由於馮翊新去年利馬挑戰賽晉級4強斬獲的140分積分將在8月底到期，為了爭取積分，以免世界排名大幅滑落，這一站歐洲大滿貫賽他還是毅然決定參賽，並戴上束腹帶上陣，只是籤運不太好，首輪就抽到去年在利馬挑戰賽4強擊敗他的約基奇。

馮翊新首局克服7:9落後，以11:9先馳得點，但約基奇從第2局展開反撲，利用犀利的發球搶攻攻城掠地，以11:9、11:6連追2局。關鍵第4局，馮翊新10:7率先聽牌，眼看有機會將戰線拉長，不料卻久攻不下，在錯過5個局點後，最終接發球失誤，以13:15飲恨。

馮翊新術後休息了近2個星期無法練球，體能也尚未完全恢復，他表示，「手術傷口已沒有大礙，對比賽沒有影響，只是自己在第4局聽牌時打得不夠堅定。」

雖然術後復出首役吞下敗仗，但馮翊新在世大運的出色表現也受到關注，敏盛醫療體系與盛弘醫藥上週也和他簽訂贊助合約，合作內容涵蓋訓練資源、裝備支援及品牌推廣，全力支持他登上顛峰。

