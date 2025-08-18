SBL選秀》昔日「東泰五虎」包辦前2指名 榜眼黃偉程直呼緣分奇妙

余祥平（左2）、黃偉程（左3）。（記者王義崧攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕第23屆SBL超級籃球聯賽新人選秀會落幕，昔日「東泰五虎」成員余祥平、黃偉程分別成為狀元與榜眼，也讓黃偉程感嘆緣分奇妙。

東泰高中在109學年度HBL仰賴先發的廖慈恩、黃偉程、余祥平、陳晉垣、羅冠淯打天下，當年「東泰五虎」締造隊史首闖4強的驚奇，畢業後5人各奔東西，余祥平進入義守大學，2023年在杭州亞運勇奪3X3男籃金牌，黃偉程則前往國立體大，去年曾入選亞大籃代表隊，UBA大四球季繳出場均6.9分、4.8籃板、1.9助攻的成績。

出身基隆的余祥平今獲家鄉球隊指名成為狀元，192公分的前鋒黃偉程則在首輪第2順位獲得彰化柏力力指名，當選本屆榜眼，他指出，「很開心能獲選，但榜眼不代表一切，會努力展現自己。」

展望新人球季，黃偉程期許自己在防守端能為球隊帶來貢獻，「因為我是學弟，要多幫忙學長，像是補位等等，多主動做一些事，讓學長不會負擔太大，自己也要找機會表現。」他透露，欣賞TPBL中信特攻長人曾文鼎，「鼎哥的打法很聰明，希望能向他學習和看齊。」

在選秀會上和昔日隊友一同成為前2指名，黃偉程坦言，「覺得很不可思議，這就是緣分吧，這也表示東泰培養的球員是有機會在職業隊發展的。」黃偉程感謝東泰主帥高丁國柱當年不斷灌輸團隊堅持的重要性，「告訴我們所有事情都要做到最好、展現不放棄的精神。」

