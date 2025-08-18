WTT大滿貫》台灣新女雙組合初登場 鄭怡靜/簡彤娟只花18分鐘就晉級16強

鄭怡靜在歐洲大滿貫賽首度和簡彤娟搭檔女雙。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜和國泰女將簡彤娟的全新組合，今晚在2025年WTT歐洲大滿貫賽女雙首輪，只花了18分鐘就以直落三收拾世界排名32的塞爾維亞組合盧普雷絲庫/蘇爾詹，旗開得勝，16強將遭遇羅馬尼亞的莎瑪拉/史佐克絲。

鄭怡靜近年來都和李昱諄搭配女雙，兩人在上個月美國大滿貫賽才打進4強，目前高居世界排名第7。不過，由於女雙已成為2028年洛杉磯奧運正式項目，為了嘗試更多的可能性，在彰師大教練劉羿德、簡彤娟教練王清及鄭怡靜教練鄭佳奇等人的促成下，鄭怡靜在這次歐洲大滿貫賽首度和簡彤娟搭檔雙打。劉羿德表示，簡彤娟是女子國手排名前幾名中少數的左手選手，與鄭怡靜一右一左，且兩人心理素質都很好，未來應該有很大的成長空間。

鄭怡靜/簡彤娟今天在合拍的處女秀面對今年馬斯開特挑戰賽闖進4強的塞爾維亞組合，首局在6:8落後下連拿5分，11:8後來居上，次局則在3:4落後時連得4分，11:7再下一城。隨著兩人默契升溫，鄭簡配第3局5:2開局後，一路領先，11:7快意獲勝。

簡彤娟首度和台灣一姐鄭怡靜攜手合作。（取自WTT官網）

