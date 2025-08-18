晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》原本要看牙醫卻撿到4686萬 佛里曼世界大賽再見滿貫砲溫馨故事

2025/08/18 20:37

札卡里撿到佛里曼去年世界大賽G1的再見滿貫砲，最後該球於去年拍出156萬美元天價。（圖片取自臉書）札卡里撿到佛里曼去年世界大賽G1的再見滿貫砲，最後該球於去年拍出156萬美元天價。（圖片取自臉書）

〔體育中心/綜合報導〕去年世界大賽G1，道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）擊出再見滿貫砲，幫助道奇大逆轉洋基，此役也被視為能夠奪冠的關鍵之戰，根據《Fanatics Collect》透露，有位原本在當天要去看牙醫的10歲小男孩，被父母帶來看球後，意外得到那顆價值連城的全壘打球，並賣出156萬美元（約新台幣4686萬）。

《Fanatics Collect》分享，10歲的札卡里（Zachary）在當天因為要去看牙醫提早離校，想不到父母並不是把他帶去牙醫診所，而是將他載去道奇球場，觀看世界大賽第一戰。

道奇在首戰就跟洋基以2：2戰平，延長賽10局上洋基率先取分，10下洋基在維杜戈（Alex Verdugo）美技接殺大谷取得第2個出局數後，看似就要把勝利收下，然而洋基在故意四壞保送貝茲（Mookie Betts），選擇讓左投柯提斯（Nestor Cortes）面對左打佛里曼後，反而被鎖定第一顆球敲出再見滿貫砲，道奇也以6：3向洋基說再見。

佛里曼的再見全壘打，正好飛到札卡里的面前，一開始先彈到他前方的座位，隨後滾到地上，在混亂當中他把球撥給自己的父親，隨後父親再把球拿給他。札卡里激動落淚，周遭的球迷也湧上前恭喜他跟他合照，甚至連洋基球迷也都過來恭喜他。

札卡里當晚把致勝球帶回家，該球後續被拿到拍賣會上，最終拍出156萬美元的天價，讓這趟逃掉牙醫的旅程，有了相當不錯的結尾。

