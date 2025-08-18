晴時多雲

WTT大滿貫》5局大戰逆轉埃及女將 鄭怡靜有驚無險搭上32強列車

2025/08/18 21:59

鄭怡靜逆轉擊敗埃及女將梅謝芙，晉級女單32強。（取自國際桌總官網）鄭怡靜逆轉擊敗埃及女將梅謝芙，晉級女單32強。（取自國際桌總官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今晚在2025年WTT歐洲大滿貫賽女單首輪，克服局數1:2的落後，以3:2逆轉世界排名47的埃及女將梅謝芙，32強將對上南韓李恩惠。

世界排名12的鄭怡靜過去4度遭遇梅謝芙還沒輸過，不過，最近一次已是2017年世錦賽。睽違8年再度交手，梅謝芙實力已不可同日而語。首局，鄭怡靜在4:7落後下打出一波6:1的逆襲，10:8先聽牌，但被對手頑強的化解5個局點，自己也兩度被逼出局點，最終有驚無險以17:15拿下。

第2局，鄭怡靜開局就連丟4分，很快地以4:11讓出，第3局開局又陷入0:5落後，鄭怡靜在3:10的絕境下，雖連續救了5個局點，迫使對手叫出暫停，但重回比賽後一記反手拉球掛網，8:11再丟1局。

鄭怡靜第4局終於回過神，6:2強勢開局後以11:7追回1局，決勝局更是火力全開，正手拍威力再現，在4:2領先時連拿5分，拉開比分，最終11:4完成逆轉。

男單方面，世界排名27的高承睿首輪以1:3不敵從資格賽晉級的南韓好手趙大成，無緣晉級32強。

高承睿在2023年里約挑戰賽曾以3:2力退趙大成，但今年札格瑞布挑戰賽趙大成以3:1討回顏面。首局，高承睿在開局2:5落後下，一度追到6平，但隨後被對手連續正手搶攻得手連丟4分，7:11失守。次局，小高又是在4平後遭遇亂流，無謂失誤暴增，一口氣連丟7分，4:11再丟1局。

背水一戰的高承睿第3局放手一搏，11:6扳回一城，但第4局在4:2領先時連丟4分被對手反超，最後以9:11吞下對戰2連敗。

