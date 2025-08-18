晴時多雲

體育 網球

美網》最受矚目金童玉女 拉杜卡努／艾卡拉茲混雙首戰頭號種子

2025/08/18 22:03

拉杜卡努。（資料照，美聯社）拉杜卡努。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年美國網球公開賽全新賽制的男女混合雙打，台灣時間19日深夜提前登場，英國拉杜卡努（Emma Raducanu）／西班牙艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）這對人氣極旺的金童玉女，首輪強碰頭號種子地主佩古拉（Jessica Pegula）／英國德雷珀（Jack Draper），頭一回合拍的兩人臨場能否激盪出不同火花？備受各界矚目。

美國網球協會公布調整後混雙16席抽籤結果，拉杜卡努確定與艾卡拉茲首度組軍，即將站上亞瑟艾許中央球場隔網對決佩古拉／德雷珀，爭奪8強門票。由於先前溫布頓錦標賽期間，同樣22歲的拉杜卡努與艾卡拉茲在公眾場合互動頻繁，讓外型登對的兩人傳出戀愛緋聞，如今美網攜手出擊更是焦點話題，儘管拉杜卡努近來接受英媒《衛報 》訪問時公開否認，堅稱雙方只是好朋友，感情八卦依舊如影隨形，讓這位2021年美網女單冠軍只能說：「我會專注比賽，盡量不去想別的。」

只不過，目前艾卡拉茲、義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）、波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）都已打進辛辛那提網賽的男、女單打冠軍戰，代表這3人賽後就得馬不停蹄趕往紐約法拉盛公園，幾乎沒時間準備即將到來的美網混雙賽事。

