MLB》陷大低潮！小熊球星塔克單月打擊率僅1成48 將坐板凳休息調整

2025/08/19 07:48

小熊28歲明星外野手塔克。（資料照，法新社）小熊28歲明星外野手塔克。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊28歲明星外野手塔克（Kyle Tucker）近期陷入大低潮，單月打擊率僅1成48，低迷表現遭到自家球迷噓聲伺候。小熊總教練康索（Craig Counsell）受訪表示，會讓塔克休息幾天。

小熊今天與釀酒人雙重賽首戰，最終以0比7遭到完封。塔克全場4支0，目前在8月份出賽15場，單月打擊率只有1成48，貢獻1分打點，沒有出現任何長打。塔克昨天在面對海盜的比賽中，他擊出一壘方向滾地球被刺殺，當下沒有跑壘遭到自家小熊球迷開噓。

塔克本季出賽121場，交出18轟、62分打點，打擊率2成61的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.821。不過，塔克自美國時間7月19日以來就沒有出現全壘打，自7月1日以來只敲出4支長打。根據《ESPN》報導，塔克在8月份擊出滾地球的比率高達53.7％。

「球迷很沮喪，塔克也很沮喪。」康索表示，「當你一直出局，這看起來不太好。他很努力，但就是沒有進展。我們要退一步，讓他休息幾天，希望幫助他重新調整。」

小熊總管霍耶（Jed Hoyer）指出，「這不是教練團不努力，也不是Kyle不努力。他有一陣子沒有敲長打了，球也打不到空中，擊球初速也不高，很大一部分是打擊機制的問題。如果你比較他在季初的揮棒和現在相比，會在發現現在的揮棒連貫性更差，因此力量較小。」塔克曾在6月份弄傷右手無名指，這可能影響他的揮棒動作。

