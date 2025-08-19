MLB》打者翔平超會打洛磯 投手大谷21日力拚本季首勝

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平將在台灣時間21日先發登板對戰洛磯，這也是他本季第10場以投手之姿出賽，大谷將力拚本季首勝開胡，以及睽違742天的勝投。

大谷翔平將在台灣時間21日雙刀出擊，這是他首度以「投手大谷」對戰洛磯，也是生涯第一次在庫爾斯球場投球，對手將是27歲右投戈登（Tanner Gordon）。大谷翔平本季9場先發累積23.1局，送出32次三振，防禦率3.47。

對於大谷翔平是否預定投5局，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，在科羅拉多比賽要評估對身體的影響，因此在做決定時，必須把所有因素都納入衡量，包含海拔高度等條件，大致來說，會根據投球數與身體狀況，可能只讓他投大約5局左右。由於大谷翔平投完後隔日將晚接早出賽，對於是否會讓他輪休，羅伯斯指出，目前還沒有決定，不過，確實有在考慮。

值得一提的是，「打者翔平」超會打洛磯，他在庫爾斯球場出賽17場，繳出6轟、17打點、打擊率0.391和OPS1.232的驚人成績；對戰洛磯的累積31場比賽中，他也有打擊率0.388、13轟、32分打點、OPS1.247的表現。自2023年以來，大谷翔平已連續4個系列戰在庫爾斯球場開轟，今年6月還擊出了日美通算第300轟。大谷目前累積43轟，已經相隔4場沒有開轟，期待他能夠在與洛磯的4連戰中敲出第44轟。

