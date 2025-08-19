晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

威廉波特少棒》劉韋亨飆11K 台灣小將晉級、將強碰委內瑞拉

2025/08/19 08:32

台灣隊左投劉韋亨。（美聯社）台灣隊左投劉韋亨。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台北市東園國小少棒隊遠赴美國威廉波特參加2025世界少棒聯盟（LLWS）世界少棒錦標賽，面對加勒比海代表隊的荷屬阿魯巴（Aruba），台灣小將劉韋亨先發4.2局賞11次三振、僅被敲3安，幫助台灣隊最後以4比0完封對手，並在國際組賽程晉級4強。台灣隊下一場將碰上強敵委內瑞拉。

台灣隊首局1出局攻占一、三壘，台灣隊打者劉韋亨揮空吞三振，但對方捕手沒接到，讓台灣隊三壘跑者回來得到第1分。第2局台灣隊1出局後，先選保送上壘、再靠對方暴投上二壘，台灣隊陳世鴻擊出左外野二壘安打再拿1分。第4局台灣隊賴昱翰擊出帶有2分打點的適時安打追加保險分。

台灣隊先發左投劉韋亨開賽連續解決4名打者，第2局1出局後被敲二壘安打，劉韋亨連賞2次三振化解危機。劉韋亨第3局一開始被敲安打，他連賞3次三振再度解危。劉韋亨前4局投球，面對前14名打者賞10次三振，被敲2安。

台灣隊贏球。（美聯社）台灣隊贏球。（美聯社）

不過，劉韋亨第5局被對方首名打者敲安，這時劉韋亨連續解決2名打者後，留下一、二壘有人的局面退場。台灣隊換林晉擇後援，一上場丟觸身球，讓阿魯巴攻佔滿壘，林晉擇用三振化解滿壘危機。

第6局林晉擇一開始丟保送後，台灣隊立即換陳啟盛接替投球。陳啟盛先飆三振、加上對手盜二壘失敗出局，連抓2個出局數，陳啟盛再讓對方最後一名打者敲投手前滾地球出局，幫助台灣隊守住勝利。

由於委內瑞拉以4比0擊敗日本，台灣隊將於國際組賽程4強戰碰上委內瑞拉。

