體育 棒球 MLB

MLB》有望單季20勝！ 釀酒人王牌佩洛塔好投奪第15勝穩居勝投王

2025/08/19 08:24

佩洛塔。（法新社）佩洛塔。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國聯中區龍頭釀酒人昨天對戰紅人雖然中斷了隊史最長14連勝，但狀況依舊火燙，今天作客小熊進行雙重賽，首戰靠著圖榮（Brice Turang）和杜賓（Caleb Durbin）接力開轟，再加上當家王牌投手佩洛塔（Freddy Peralta）繳出6局無失分的優質先發，釀酒人終場以7：0完封對手。雙重賽第2場賽事因雨延賽。

釀酒人雖然近期拉出一波14連勝刷新隊史紀錄，但18天內要打19場比賽，對於投手群的運用要十分謹慎，所幸當家王牌投手佩洛塔在雙重賽首戰挺身而出，主投6局無失分，僅被敲出1支安打，另有6次三振和3次保送，防禦率降至2.78。

釀酒人打線也給予充足的火力支援，圖榮3局上率先開轟，敲出左外野陽春砲，本季第13轟出爐，杜賓第5局也開轟，幫助釀酒人取得2：0領先。釀酒人攻勢不斷，Joey Ortiz第6局適時安打打回第3分，8局上單局灌進4分，終場就以7：0完封小熊，佩洛塔勇奪本季第15勝，持續穩居大聯盟勝投王，23歲小熊右投霍頓（Cade Horton）先發2.2局失1分，苦吞本季第4敗。

佩洛塔有機會挑戰釀酒人隊史第4位單季20勝的投手，上一位已經要追溯到1986年的席維拉（Teddy Higuera）。佩洛塔賽後對此表示，自己不會去想那些，只想著每一次上場都把最好的一面展現出來，幫助球隊拿下勝利。

