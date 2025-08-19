晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》佐佐木朗希首場復健賽球速不理想 羅伯斯透露原因

2025/08/19 09:06

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希日前在小聯盟3A復健賽表現不佳，球速也很不理想。對此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪表示，據他自己說，他當時並沒有注意到自己的球速，本週可以期待他的球速能夠有所提升。

佐佐木朗希5月中旬因右肩夾擠症候群進傷兵名單，休養近3個多月後，在本月15日進行首場復健賽，主投2局投41球有25顆好球，被敲出6支安打，失掉3分自責分，投出1次保送，沒有三振，防禦率13.50。此外，佐佐木朗希一共投出26顆四縫線速球，均速僅93.7英哩（約150.7公里），最快95.7英哩（154公里），其均速與他本季在大聯盟的96英哩有不小差距。

道奇總教練羅伯斯日前表示，會與本人談談，這確實有點讓他吃驚。佐佐木朗希賽後曾表示，第一局時自己不清楚測速槍的位置，所以比賽一開始投球時有點飄，出手也不夠用力，這點是需要檢討的，第二局開始試著稍微加點力量，球速提升大約2英哩左右，所以自己覺得最需要反省的是，應該一開始就進入比賽狀態。

羅伯斯今天也談到與佐佐木朗希相談後的結果，他本人似乎並沒有太在意自己球速到底有多少。不過，他告訴我這週的登板，可以期待球速會提升。羅伯斯也透露佐佐木朗希本週將會迎來第2場復健賽。

