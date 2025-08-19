MLB》費城人王牌惠勒因血栓動手術 本季不確定是否能歸隊

費城人35歲王牌投手惠勒。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人35歲王牌投手惠勒（Zack Wheeler）因出現血栓問題，他在美國時間週一動手術，移出右上臂的血栓，暫時沒有歸隊時間表。被問到惠勒本季是否能再出賽、甚至影響職業生涯時，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）對此僅說，「我們不知道。」

惠勒在美國時間8月15日先發面對國民繳出5局失2分無關勝敗後，由於肩部的「沉重感」加劇，讓他在上週六因右上肢血栓被放進15天傷病名單。

根據《美聯社》報導，惠勒的狀況屬於胸廓出口症候群（簡稱TOS），頸部附近的血管和神經受到壓迫，可能導致血栓生成，治療方式依不同狀況而定。

費城人目前的先發輪值中，有左投C.桑契斯（Cristopher Sánchez）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez）、右投「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）、左投魯薩多（Jesús Luzardo），以及近期傷癒歸隊的費城人強投諾拉（Aaron Nola）。

惠勒今年先發24場，交出10勝5敗，防禦率2.71的成績，共投149.2局，賞195次三振暫居國家聯盟三振王，被打擊率為0.197，每局被上壘率（WHIP）僅0.94。

對於惠勒的缺陣，費城人後援投手史壯姆（Matt Strahm）表示，惠勒的健康是大家優先關注的事情，「他是這支球隊的心臟，是這群投手群的核心...你永遠不想看到這事。」

