MLB》哈波超大號雙響砲締隊史首見紀錄 費城人4轟擊退水手奪2連勝

哈波。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天在主場對戰水手，全場狂掃21支安打，上演4轟全壘打煙火秀，哈波（Bryce Harper）單場雙響砲貢獻3分打點，透納（Trea Turner）則是繳出4安準完全打擊、進帳5打點的表現，助隊以12：7擊敗水手，收下2連勝。

費城人今天火力全開，第2局就灌進6分奠定勝基，包括透納的左外野3分砲，本季第13轟出爐，生涯1500安達陣，明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）該局也擊出本季第8轟。

請繼續往下閱讀...

費城人看板球星哈波6局下擊出右外野超大號陽春砲，本季第20轟的擊球初速高達112.9英哩，飛行距離為440英呎，助隊取得7：0大幅領先。

費城人29歲先發左投蘇亞雷茲（Ranger Suárez）前6局投得虎虎生風，直到第7局才被水手突破，先是被賈佛（Mitch Garver）敲出陽春砲掉分，投出觸身球保送後退場，接替投球的羅馬諾（Jordan Romano）挨了楊恩（Cole Young）一發3分砲，水手該局灌進4分，追到4：7三分落後。蘇亞雷茲主投6.2局被敲4安失2分，另有10次三振。

不過費城人下個半局就有所反擊，同樣攻下4分打爆對手，哈波該局敲出右外野2分彈，費城人取得11：4領先，哈波單場雙響砲貢獻3打點，本季第21轟的擊球初速高達112.3英哩，飛行距離為448英呎，他也成為本季首位以及隊史第一位單場敲出2發至少440英呎全壘打的球員，生涯共累積2場，成為大聯盟史上第5人。

透納8局下在一三壘有人敲出適時安打，打回第12分，他此役單場4安進帳5打點，只差三壘安打就能締造完全打擊。儘管水手9局上追回3分，但仍難挽頹勢，費城人終場以12：7贏球，蘇亞雷茲本季第9勝入袋，水手28歲右投吉爾伯特（Logan Gilbert）先發2局失6分，苦吞本季第5敗。

透納。（法新社）

ANOTHER BRYCE



This one goes 448 feet! pic.twitter.com/vWdePN6VOT — MLB （@MLB） August 19, 2025

