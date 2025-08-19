晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》海盜老將潘姆選保送大秀「帥氣甩棒」竟引發雙方板凳清空

2025/08/19 10:11

海盜潘姆與藍鳥捕手海尼曼發生口角衝突。（法新社）海盜潘姆與藍鳥捕手海尼曼發生口角衝突。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今天以5比2擊敗藍鳥，但海盜37歲老將潘姆（Tommy Pham）在選到保送後「帥氣甩棒」，讓藍鳥34歲捕手海尼曼（Tyler Heineman）不滿，雙方爆發口角衝突、兩隊板凳也清空。

前6局打完雙方以2比2平手，7局下海盜靠藍鳥投手利特爾（Brendon Little）發生暴投拿1分超前比數，接著利特爾又發生牽制失誤，讓海盜攻占二壘。輪到潘姆打擊時，潘姆選到保送上壘時，他當下做「帥氣丟棒」後再往一壘的方向跑，卻引起海尼曼不滿，引發雙方隔空互嗆，但立即被隊友們架開，沒有發生嚴重肢體衝突。

海盜潘姆與藍鳥捕手海尼曼發生口角衝突。（美聯社）海盜潘姆與藍鳥捕手海尼曼發生口角衝突。（美聯社）

第8局海盜1出局攻占一、二壘，這時海盜發動雙盜壘，加上海尼曼傳三壘發生暴傳，讓海盜攻回1分。接著海盜戴維斯（Henry Davis）敲高飛犧牲打追加保險分。

海盜王牌史基斯（Paul Skenes）主投6局失2分，賞8次三振，無關勝敗，賽後防禦率為2.16。海盜3名投手都沒有失分守住戰局。海盜仍以53勝73敗居國家聯盟中區墊底。

藍鳥投手Y.羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）1.1局失1分吞本季首敗。藍鳥全場發生3次守備失誤成敗因，包含利特爾牽制失誤，海尼曼傳球失誤，以及藍鳥後援投手多明格茲（Seranthony Domínguez）傳球失誤。藍鳥吞2連敗，仍以73勝53敗居美國聯盟東區第一。

