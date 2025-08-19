晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》柏格茲陽春砲被改判沒收 球迷干擾還是外野手「助攻」引熱議

2025/08/19 13:21

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士今天以3：4一分不敵巨人苦吞4連敗，但比賽中發生一段插曲，教士球星柏格茲（Xander Bogaerts）在2局下敲出陽春砲，但全壘打卻因球迷妨礙守備而被沒收，此舉也引發熱議，教士總教練席爾特（Mike Shildt）上場爭論時遭到驅逐出場，外界認為這是誤判，教士痛失巨大的一分。

事發在2局下半，當時巨人以4：0領先，柏格茲在2局下半一上來就從巨人前塞揚投手前塞揚強投雷伊（Robbie Ray）手中敲出左外野深遠飛球，巨人外野手拉莫斯（Heliot Ramos）接殺未果，球從手套彈出去後越過全壘打牆，當時也有兩名球迷伸手搶球，原本一開始判定為陽春砲，但經過電視輔助判決後卻改判為球迷妨礙守備，因此全壘打遭到沒收，這讓教士休息區一片譁然，總教練席爾特一走出休息區爭論就被驅逐出場，主場球迷更是不斷發出噓聲。

巨人首局就打爆教士明星左投柯提斯（Nestor Cortes），拉莫斯和明星強打德弗斯（Rafael Devers）開局就上演背靠背開轟，這也是巨人隊史自1900年以來，第5度發生首局前兩打席都開轟的情況，上一次已經要追溯到2015年。佛羅雷斯（Wilmer Flores）之後也補上一發2分砲，巨人首局就灌進4分。

教士在2局下被沒收全壘打後，直到第7局才突破對手封鎖，先是靠著對手守備失誤破蛋，明星一壘手歐赫恩（Ryan O'Hearn）擊出中外野2分砲，教士追到3：4一分落後，可惜最終反攻無果，讓巨人收下2連勝。雷伊先發6.2局飆6K失3分，勇奪本季第10勝；柯提斯5.2局失4分，苦吞本季第2敗。

柏格茲。（美聯社）柏格茲。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中