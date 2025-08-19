MLB》柏格茲陽春砲被改判沒收 球迷干擾還是外野手「助攻」引熱議

This Xander Bogaerts home run was taken back and he was called out due to fan interference pic.twitter.com/rwMZDISyle — Jomboy Media （@JomboyMedia） August 19, 2025

〔體育中心／綜合報導〕教士今天以3：4一分不敵巨人苦吞4連敗，但比賽中發生一段插曲，教士球星柏格茲（Xander Bogaerts）在2局下敲出陽春砲，但全壘打卻因球迷妨礙守備而被沒收，此舉也引發熱議，教士總教練席爾特（Mike Shildt）上場爭論時遭到驅逐出場，外界認為這是誤判，教士痛失巨大的一分。

事發在2局下半，當時巨人以4：0領先，柏格茲在2局下半一上來就從巨人前塞揚投手前塞揚強投雷伊（Robbie Ray）手中敲出左外野深遠飛球，巨人外野手拉莫斯（Heliot Ramos）接殺未果，球從手套彈出去後越過全壘打牆，當時也有兩名球迷伸手搶球，原本一開始判定為陽春砲，但經過電視輔助判決後卻改判為球迷妨礙守備，因此全壘打遭到沒收，這讓教士休息區一片譁然，總教練席爾特一走出休息區爭論就被驅逐出場，主場球迷更是不斷發出噓聲。

巨人首局就打爆教士明星左投柯提斯（Nestor Cortes），拉莫斯和明星強打德弗斯（Rafael Devers）開局就上演背靠背開轟，這也是巨人隊史自1900年以來，第5度發生首局前兩打席都開轟的情況，上一次已經要追溯到2015年。佛羅雷斯（Wilmer Flores）之後也補上一發2分砲，巨人首局就灌進4分。

教士在2局下被沒收全壘打後，直到第7局才突破對手封鎖，先是靠著對手守備失誤破蛋，明星一壘手歐赫恩（Ryan O'Hearn）擊出中外野2分砲，教士追到3：4一分落後，可惜最終反攻無果，讓巨人收下2連勝。雷伊先發6.2局飆6K失3分，勇奪本季第10勝；柯提斯5.2局失4分，苦吞本季第2敗。

