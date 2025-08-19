晴時多雲

MLB》大谷雙安1打點、山本7局好投 道奇遭洛磯再見安終結對戰10連勝

2025/08/19 11:12

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今起在客場與爐主洛磯進行4連戰，大谷翔平單場繳出雙安，連續3場敲安，但相隔5場未開轟，山本由伸繳出7局失3分的優質先發無關勝敗，洛磯靠著伯納貝爾（Warming Bernabel）9局下的再見安打，道奇終場以3：4輸球，終結對戰跨季10連勝。

道奇今天推出山本由伸掛帥先發，大谷翔平首局首打席就敲出右外野安打，下一棒MVP強打貝茲（Mookie Betts）也擊出安打，但後面3名打者未能送回分數。不過，道奇2局上先靠著大物捕手拉辛（Dalton Rushing）的高飛犧牲打先馳得點，大谷翔平在2人出局三壘有人時，擊出帶有1分打點的中間強勁平飛安打，差點打到洛磯先發左投K.弗里蘭（Kyle Freeland）的頭部，擊球初速高達106.5英哩（約171公里），快到連布陣都攔不下來，幫助道奇取得2：0領先。

山本由伸在3局下出現亂流，一上來投出保送後被多伊爾（Brenton Doyle）敲出安打，形成二三壘有人，瑞特（Ryan Ritter）擊出清壘安打灌進2分，洛磯追到2：2平手。K.弗里蘭因左手不適提前退場，先發4局被敲6安失2分，另有5次三振和1次保送，防禦率為5.16。

道奇在6局上攻勢再起，MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）獲得四壞球保送，之後更盜上二壘，本季第4次盜壘成功出爐，A.弗里蘭（Alex Freeland）適時敲出中外野二壘安打，送回超前分。

山本由伸第3局失分後逐漸回穩，連續解決13名打者，但在第7局被敲托瓦（Ezequiel Tovar）擊出右外野陽春砲，將戰局再度扳平。山本由伸此役主投7局用103球，被敲4安失3分，另有6次三振和3次保送，防禦率為2.90。道奇8局上未能攻下分數，山本今年第11勝只能再等等。

道奇9局下推出羅布雷斯基（Justin Wrobleski），托瓦在1人出局後敲出右外野二壘安打開啟攻勢，伯納貝爾再補上一支再見安打，洛磯以4：3氣走道奇，終結對手近期的4連勝。羅布雷斯基苦吞本季第5敗。

大谷翔平此役4打數敲出2支安打，吞下1次三振，貢獻1分打點，目前累積81分打點，8月出賽全部都有上壘，打擊率升至0.285，OPS為1.013。

