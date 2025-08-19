晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》太常「請假」傳引發隊友不滿 響尾蛇馬提致歉、並說明緣由

2025/08/19 11:35

響尾蛇強打馬提。（資料照，美聯社）響尾蛇強打馬提。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇強打馬提（Ketel Marte）今年在參加明星賽後返回多明尼加的家鄉，並缺陣3場比賽，因此遭《亞利桑那共和報》記者皮柯羅（Nick Piecoro）爆料馬提太常「請假」引發部分隊友不滿。馬提今天透過翻譯對此公開致歉。

「我無法控制外界的聲音。」馬提表示，自己的初衷一直都是幫助球隊贏球、和支持隊友們以及所有球隊周遭的人，「有時候那些批評，反而會讓我更有動力做好自己的工作，也就是幫助球隊有更好的表現或取得成功。」

響尾蛇隊官網報導，馬提在2024年例行賽最後一週曾向球隊請假，當時響尾蛇正在力拚國聯外卡，馬提當時向球隊表示需要休息一天，曾在2023年殺進世界大賽的響尾蛇去年最終無緣季後賽。

馬提為自己多次「請假」做辯護，「在我看來，這是必要的。我不認為自己休息太多，過去自己曾受過傷，這是一個我和教練團共同制定的計畫，是為了讓我長時間待在球場上。」

馬提在今年參加明星賽後返回多明尼加，因此缺席響尾蛇隊在明星賽後的前3場比賽。根據《亞利桑那共和報》報導，當時有幾位隊友對馬提缺陣感到不滿，因為當時響尾蛇正努力拚季後賽席次，避免在交易大限前當賣家。但響尾蛇最終仍當賣家送走多名選手。

而且在今年明星賽期間，馬提在鳳凰城的住家遭竊，損失約40萬美元的財物。馬提坦言，去多明尼加的行程早就安排，但這件事情所帶來的情緒衝擊，讓他放棄在明星賽後立即歸隊的計畫。

「一開始，我的計畫是星期四回到球隊並參加訓練。」馬提說，「我想公開為自己沒做到這一點道歉。顯然，在那個情況下我感到很挫折、心情很差，但我真心想向我的隊友們以及所有支持球隊的人道歉。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中