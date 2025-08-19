MLB》太常「請假」傳引發隊友不滿 響尾蛇馬提致歉、並說明緣由

響尾蛇強打馬提。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇強打馬提（Ketel Marte）今年在參加明星賽後返回多明尼加的家鄉，並缺陣3場比賽，因此遭《亞利桑那共和報》記者皮柯羅（Nick Piecoro）爆料馬提太常「請假」引發部分隊友不滿。馬提今天透過翻譯對此公開致歉。

「我無法控制外界的聲音。」馬提表示，自己的初衷一直都是幫助球隊贏球、和支持隊友們以及所有球隊周遭的人，「有時候那些批評，反而會讓我更有動力做好自己的工作，也就是幫助球隊有更好的表現或取得成功。」

響尾蛇隊官網報導，馬提在2024年例行賽最後一週曾向球隊請假，當時響尾蛇正在力拚國聯外卡，馬提當時向球隊表示需要休息一天，曾在2023年殺進世界大賽的響尾蛇去年最終無緣季後賽。

馬提為自己多次「請假」做辯護，「在我看來，這是必要的。我不認為自己休息太多，過去自己曾受過傷，這是一個我和教練團共同制定的計畫，是為了讓我長時間待在球場上。」

馬提在今年參加明星賽後返回多明尼加，因此缺席響尾蛇隊在明星賽後的前3場比賽。根據《亞利桑那共和報》報導，當時有幾位隊友對馬提缺陣感到不滿，因為當時響尾蛇正努力拚季後賽席次，避免在交易大限前當賣家。但響尾蛇最終仍當賣家送走多名選手。

而且在今年明星賽期間，馬提在鳳凰城的住家遭竊，損失約40萬美元的財物。馬提坦言，去多明尼加的行程早就安排，但這件事情所帶來的情緒衝擊，讓他放棄在明星賽後立即歸隊的計畫。

「一開始，我的計畫是星期四回到球隊並參加訓練。」馬提說，「我想公開為自己沒做到這一點道歉。顯然，在那個情況下我感到很挫折、心情很差，但我真心想向我的隊友們以及所有支持球隊的人道歉。」

