體育 棒球 中職

中職》富邦「虎道同盟」聯名商品公開！林威助親穿主題球衣

2025/08/19 11:12

富邦與阪神聯名球衣。（富邦悍將提供）富邦與阪神聯名球衣。（富邦悍將提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕富邦悍將「虎道同盟」主題日 8 月 23 日（六）、24 日（日）登場，悍將首度與日本職棒中央聯盟強權阪神虎隊聯名，推出「藍焰虎威」主題球衣，特別由曾經效力過阪神虎隊的富邦悍將副領隊兼任農場主管林威助，搶先穿上球衣演繹生活穿搭，23 日主題日首戰更將啟用「虎道同盟」聯名實戰球，象徵兩隊建立同盟友誼關係。

今年適逢阪神虎 90 週年，富邦悍將與阪神虎首度跨國聯名合作「虎道同盟」主題日，除日前公布一系列主題日活動之外，也將推出充分調和兩隊元素的系列聯名商品，包括結合阪神虎吉祥物 ToLucky、Ki-Ta 的親子裝，「虎道同盟」聯名紀念衫、紀念帽、紀念毛巾及紀念提袋，將於主題日進行首賣。

富邦悍將在比賽期間也將穿上「藍焰虎威」主題球衣出戰，主題球衣以日本傳統藍「紺色」為主色，「藍焰」象徵燃燒至極致火焰，代表著悍將與阪神虎在球場上追求極限、永不退縮的精神，「虎威」則展現阪神虎的霸氣與力量，在藍與黑之間，以不規則火焰線條構築層次，迷彩中細緻融入金色勾邊及雙袖的黃色袖口，呼應阪神虎的傳統象徵，右肩的阪神虎 90週年紀念隊徽，更是僅在今年限定推出，極具紀念價值，另外球員實戰將搭配「藍焰虎威」球帽，以悍將的「悍」作為主題日隊徽設計，這也是悍將隊史首次啟用漢字隊徽球帽。

「藍焰虎威」主題球衣不只是實戰球衣，更是生活穿搭不可缺少的單品，悍將特別由曾經效力阪神虎隊的富邦悍將副領隊兼任農場主管林威助，搶先演繹「藍焰虎威」球衣的生活穿搭。

對於本次融合悍將與阪神兩大元素，林威助表示相當滿意球衣的設計感，也很榮幸加入悍將後的首次拍攝就獻給了「虎道同盟」主題日。為了造福各位「林太太」，本次「藍焰虎威」主題球衣特別限定開放「LIN 31」、「林威助 31」的背號燙印，讓球迷朋友們能與威助穿上同款背號球衣！更多主題日及活動詳情，請洽富邦悍將官方粉絲團。

