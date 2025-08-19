晴時多雲

中職》味全8/29週末「攻蛋」對決兄弟！賽後演唱卡司超豪華

2025/08/19 11:25

味全龍隊將在8月29日至31日攜手全球知名披薩品牌「達美樂Domino\'s Pizza」打造大巨蛋多元觀賽體驗，三日賽後都將邀請知名歌手與團體，帶來結合棒球、美食與音樂的娛樂盛會。（味全龍提供）味全龍隊將在8月29日至31日攜手全球知名披薩品牌「達美樂Domino\'s Pizza」打造大巨蛋多元觀賽體驗，三日賽後都將邀請知名歌手與團體，帶來結合棒球、美食與音樂的娛樂盛會。（味全龍提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕味全龍隊將在8月29日至31日連續三日，於臺北大巨蛋主場迎戰強敵中信兄弟，這檔龍象大戰系列賽攸關下半季戰績排名，兩隊預計將精銳盡出戰況精采可期！同時味全龍球團也攜手全球知名披薩品牌「達美樂Domino's Pizza」打造大巨蛋多元觀賽體驗，三日賽後都將邀請知名歌手與團體，帶來結合棒球、美食與音樂的娛樂盛會。

味全龍球團今日先行公布8月30日、31日表演嘉賓陣容，30日賽後將由台灣人氣樂團「美秀集團」及華語樂壇傳奇搖滾歌手「趙傳」接力開唱！美秀集團以其獨特的「賽博台客」風格在樂壇獨樹一格。音樂融合搖滾、龐克、民謠等多種元素，歌詞充滿台味又帶有詩意。美秀集團不僅音樂風格強烈，舞台表演更是充滿視覺與聽覺的衝擊力，曾以專輯《美秀集團同名專輯》入圍金曲獎最佳樂團獎。華語樂壇傳奇搖滾歌手趙傳，以高亢且極具穿透力的嗓音聞名。出道三十多年來，唱紅無數經典金曲，如《我很醜，可是我很溫柔》、《我是一隻小小鳥》等，成為跨世代的共同記憶，更曾獲金曲獎最佳國語男歌手獎肯定，至今仍是許多人心中的搖滾精神代表。

美秀集團。（味全龍提供）美秀集團。（味全龍提供）

8月31日則邀來超華麗卡司陣容輪番登場，包含創作鬼才「盧廣仲」、台灣金曲獎常勝軍「蔡健雅」以及搖滾雙人組合「動力火車」！盧廣仲以獨特音樂風格和充滿正能量的個人魅力深受喜愛，其音樂作品如《100種生活》、《OH YEAH!!!》等，總是充滿生活化的趣味與哲思，曾多次獲頒金曲獎、金馬獎、金鐘獎等相關獎項，是最年輕的三金得主。蔡健雅是華語樂壇頂尖的創作女歌手，以獨特沙啞嗓音和細膩的詞曲創作見長，是金曲獎史上獲得「最佳國語女歌手」獎項最多的女歌手，其音樂總能溫暖而深刻地觸動人心，讓聽眾在歌聲中找到情感的共鳴與力量。搖滾雙人組合動力火車，由尤秋興和顏志琳組成，以高亢清亮的嗓音和極具爆發力的合聲聞名，經典作品如《忠孝東路走九遍》、《當》等，唱出無數人青春的回憶。此外，將於8月29日登場的日系女神級嘉賓亦將於近期公布。

味全龍球團表示，很榮幸能與全球知名披薩品牌「達美樂 Domino's Pizza」攜手合作這場年度盛會。達美樂是熱愛台灣、也熱愛棒球的品牌！自進軍台灣市場以來，已深耕超過 35 年，擁有超過 180 家分店，長期支持在地農產，並以實際行動力挺台灣棒球文化，陪伴球迷度過無數熱血時刻。達美樂也不斷追求創新推出多款話題美食，包括火山披薩、熔岩披薩馬芬，甚至領先全球首創「可可冰山披薩」，顛覆味蕾想像。雙方期盼透過這次跨界合作，讓球迷們在享受緊張刺激的比賽與演唱會的同時，也能大啖療癒系美食，創造屬於夏天的熱血回憶！

味全龍8月29日至31日臺北大巨蛋主場門票，目前已於官方售票網全面開賣，三日門票合計已售出近8萬張，歡迎球迷朋友把握最後機會共襄盛舉，更多活動詳情請鎖定味全龍官方社群。

趙傳。（味全龍提供）趙傳。（味全龍提供）

盧廣仲。（味全龍提供）盧廣仲。（味全龍提供）

蔡健雅。（味全龍提供）蔡健雅。（味全龍提供）

動力火車。（味全龍提供）動力火車。（味全龍提供）

