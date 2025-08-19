MLB》山本由伸坦言挨追平轟丟太甜 評優質先發的亮點是二縫線速球

山本由伸。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星山本由伸今天主投7局失3分無關勝敗，道奇最後以3比4敗給全大聯盟墊底的洛磯，同時也中斷跨季對戰10連勝紀錄。山本由伸賽後受訪提到，第7局被對手敲追平轟，那球丟得太甜了。

山本由伸投完前6局失2分，當時道奇以3比2領先，未料山本由伸7局下遭洛磯打者托瓦（Ezequiel Tovar）敲追平陽春彈，雙方再度打成平手。

山本由伸主投7局被敲4安，失掉3分，賞6次三振、丟2次保送，賽後防禦率為2.90，無緣本季第11勝，整場製造12次滾地球出局。山本此戰共用103球，其中曲球、四縫線速球各25顆，指叉球有19顆，伸卡球18顆，卡特球14顆，滑球有2顆。

日媒《Full-Count》報導，對於第7局被擊出追平轟，山本由伸受訪說明，在這之前的打席，控球都表現很好，「但被打的那球是內角偏高的二縫線速球，投得太甜了。」

山本由伸說明，今天對方派出的右打者比較多，因此投了很多內角伸卡和二縫線速球，可能因此製造滾地球出局，「二縫線速球發揮較果，有很多讓對手3上3下的半局，我覺得那算是一個好的亮點。」

山本由伸。（路透）

