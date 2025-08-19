網球》打不滿一盤傷退讓艾卡拉茲奪冠 辛納：非常非常抱歉...

義大利球王辛納傷退。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕義大利球王辛納（Jannik Sinner）在辛辛那提大師賽決賽，首盤0：5落後時因傷退賽，無緣衛冕，讓西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）奪冠，他賽後也向觀眾說抱歉。

辛納與艾卡拉茲的頂尖對決備受期待，但比賽卻在首盤沒打完嘎然而止，辛納說在頒獎典禮說：「通常這時候，我會先談對手，但今天我必須先向觀眾說非常非常抱歉，讓你們失望，從昨天開始，我狀態就非常不好，我以為經過一晚會有所好轉，但結果卻更糟，我努力爭取至少能打一下，但我實在無法承受，我要向你們所有人表示非常非常抱歉，我知道你們之中的一些人可能週一要加班或有其他安排，所以我非常抱歉。」

請繼續往下閱讀...

道歉之餘，辛納也不忘恭喜對手，「Carlos恭喜你，有一個冠軍，雖然不是你想要的那種奪冠方式，但你本季的表現真是太棒，你和你的團隊都很棒，繼續加油，祝你們在美網和本季剩下的比賽中一切順利。」

兩人在接下來都要趕往美網參加混雙，辛納聯手捷克西尼亞可娃（Katerina Siniakova），艾卡拉茲則要跟英國拉杜卡努（Emma Raducanu）聯手出擊。

艾卡拉茲在辛辛那提大師賽奪冠。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法