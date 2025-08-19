晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》頂替老臣曼尼高！傑登帶驚人臂展加盟新北國王

2025/08/19 12:12

新北國王今日宣布，簽下25歲的美國前鋒傑登。（新北國王提供）新北國王今日宣布，簽下25歲的美國前鋒傑登。（新北國王提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL新北國王今日宣布，簽下25歲的美國前鋒傑登（ Jayden Gardner）。

傑登身高 201 公分、體重 104公斤，臂展更達214公分，擁有出色的身體條件。不僅擁有強悍的低位單打與籃板保護能力，同時具備多位置靈活性，為球隊新賽季補進具攻守全面性的鋒線戰力。

傑登出生於美國北卡羅來納州，就讀 Heritage 高中期間即展現驚人得分與籃板能力，並打破當地多項歷史紀錄。大學前 3 季效力東卡羅來納大學（East Carolina University），場均可繳出接近 20 分、9 籃板的數據，多次入選 AAC 聯盟年度最佳陣容。他2021 年轉戰維吉尼亞大學（University of Virginia），在 ACC 聯盟中持續展現穩定火力，更成為 NCAA 史上少數生涯得分突破兩千分、籃板累積破千的球員之一。

2023 年畢業後，傑登踏上歐洲職業之旅，先後效力比利時聯賽，以及德國籃球甲級聯賽（BBL），期間延續其高命中率與強勢對抗的球風。

國王總經理毛加恩表示：「傑登是非常多功能且全面的球員，不論進攻或防守，都能勝任不同角色，是我們非常期待的全方位戰力，他的加盟替球隊注入年輕活力，相信他會為國王帶來更多能量與競爭力。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中