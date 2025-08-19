TPBL》頂替老臣曼尼高！傑登帶驚人臂展加盟新北國王

新北國王今日宣布，簽下25歲的美國前鋒傑登。（新北國王提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL新北國王今日宣布，簽下25歲的美國前鋒傑登（ Jayden Gardner）。

傑登身高 201 公分、體重 104公斤，臂展更達214公分，擁有出色的身體條件。不僅擁有強悍的低位單打與籃板保護能力，同時具備多位置靈活性，為球隊新賽季補進具攻守全面性的鋒線戰力。

請繼續往下閱讀...

傑登出生於美國北卡羅來納州，就讀 Heritage 高中期間即展現驚人得分與籃板能力，並打破當地多項歷史紀錄。大學前 3 季效力東卡羅來納大學（East Carolina University），場均可繳出接近 20 分、9 籃板的數據，多次入選 AAC 聯盟年度最佳陣容。他2021 年轉戰維吉尼亞大學（University of Virginia），在 ACC 聯盟中持續展現穩定火力，更成為 NCAA 史上少數生涯得分突破兩千分、籃板累積破千的球員之一。

2023 年畢業後，傑登踏上歐洲職業之旅，先後效力比利時聯賽，以及德國籃球甲級聯賽（BBL），期間延續其高命中率與強勢對抗的球風。

國王總經理毛加恩表示：「傑登是非常多功能且全面的球員，不論進攻或防守，都能勝任不同角色，是我們非常期待的全方位戰力，他的加盟替球隊注入年輕活力，相信他會為國王帶來更多能量與競爭力。」

