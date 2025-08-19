晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》「西語老師」赫南德茲瑕疵守備成敗因 道奇教頭：需要變更好

2025/08/19 12:58

道奇右外野手T.赫南德茲第9局防守沒接到球。（路透）道奇右外野手T.赫南德茲第9局防守沒接到球。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）今天鎮守右外野防區狀況連連，第9局嘗試要接飛球卻無法接到，讓對手跑出二壘安打，道奇最後被洛磯打者伯納貝爾（Warming Bernabel）敲再見安打，讓道奇以3比4輸球。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，T.赫南德茲的防守需要變得更好。

此戰9局上打完雙方3比3平手，9局下洛磯打者托瓦（Ezequiel Tovar）敲右外野飛球，T.赫南德茲上前衝卻無法接到，還把球踢到一旁，讓托瓦上到二壘。伯納貝爾接著敲再見安打，幫助洛磯中止對戰道奇的10連敗紀錄。

T.赫南德茲本季鎮守右外野101場，出現2次守備失誤，守備率為0.990。不過，數據網站《Baseball Savant》顯示，T.赫南德茲今年在進階數據「出局製造值」（Outs Above Average, OAA）為「-8」是生涯第二差，去年整季則為「-9」。

道奇右外野手T.赫南德茲第9局防守沒接到球。（路透）道奇右外野手T.赫南德茲第9局防守沒接到球。（路透）

對於T.赫南德茲在右外野的守備，羅伯斯表示，「他在那需要變得更好，這沒有其他的說法。我知道他有努力，不是缺乏努力，但問題是，我們就是要變得更好。」

談到第9局下的右外野守備，T.赫南德茲說明，當時球隊要防止長打，「我站得很遠，嘗試去做這個接殺，不幸的是沒能成功。球從我的手套上掉出去了。這種事有時會發生。」

 

