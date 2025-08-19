晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》「這場應該要贏的...」道奇狂吞12K輸墊底洛磯 讓教頭很不滿

2025/08/19 13:57

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天與洛磯4連戰的首場比賽，最後以3比4敗給全大聯盟墊底的洛磯，讓道奇中斷近期4連勝、以及跨季對戰的10連勝。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「我們原本比賽應該要贏得那場比賽，這場很艱難。」

道奇目前仍以71勝54敗居國家聯盟西區龍頭，領先國西第二的教士有2場勝差。不過，道奇在明星賽的戰績為13勝15敗，比洛磯的14勝15敗還差。

道奇此戰全場有8安，日本巨星大谷翔平貢獻2安1打點。但道奇打線全場吞12次三振，得點圈共11打數僅2安。羅伯斯指出，球隊在需要的時候沒能敲出安打，必須要做調整。

道奇總教練羅伯斯。（美聯社）道奇總教練羅伯斯。（美聯社）

道奇日本球星山本由伸今先發主投7局失3分無關勝敗，而洛磯先發投手弗里蘭（Kyle Freeland）第5局準備投球前，因手指起水泡提前退場，帳面上先發投4局失2分。洛磯4名後援投手只有1人失1分，壓制道奇打線。

羅伯斯指出，「我們的先發投手丟了7局，他們的先發只投4局，結果我們卻沒能贏下這場比賽，這真的很難用言語形容。」

 

