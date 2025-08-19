晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》范姆保送後大秀甩棒引發衝突 對手不解：看起來他想要打架

2025/08/19 14:41

海盜范姆與藍鳥捕手海尼曼發生口角衝突。（美聯社）海盜范姆與藍鳥捕手海尼曼發生口角衝突。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜37歲老將范姆（Tommy Pham）今天在第7局選保送後大秀甩棒，意外引發衝突，海盜最後以5比2擊敗藍鳥。范姆的甩棒舉動讓藍鳥34歲捕手海尼曼（Tyler Heineman）很不解，「他一句話也沒對我說，我也沒對他說。他看起來就是想打架。」

第7局下海盜1出局攻占二壘，范姆面對藍鳥投手利特爾（Brendon Little），連選4顆壞球獲選保送後，范姆先是「帥氣丟棒」後再往一壘方向跑。未料這時范姆突然與海尼曼發生口角衝突，雙方板凳也清空，兩位選手都立即被架開，防止衝突擴大。

海尼曼賽後受訪說明當下狀況，「我問主審在0好2壞時的投球，『那球有偏掉嗎？很接近吧？』而他（范姆）看著我，沒說一句話，然後就甩棒對著我看。我雙手一攤，他就往我這邊走過來。我真的不太清楚。」

海盜范姆與藍鳥捕手海尼曼發生口角衝突。（法新社）海盜范姆與藍鳥捕手海尼曼發生口角衝突。（法新社）

身為藍鳥隊替補捕手的海尼曼直言，自己幾乎不認識范姆，雙方過去也沒有任何交集，，「真的很詭異...這很怪，毫無理由又非常奇怪，我本來不會說什麼，但我真的不喜歡他在保送後甩棒的樣子。這有點奇怪，然後他又盯著我看，影片大概可以說明一切，但你們可能跟我一樣一頭霧水。」

范姆則在社群媒體X上對於海尼曼的話做出回應，「（抱怨）一顆根本在好球帶下方、偏外角的球沒被判好球，這不僅是不尊重主審，也是對打者的不尊重...我知道好球帶在哪。」

